Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Çin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini biliyor muydu?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası bir çok ülke Rusya'ya tepkisini iletirken hiç kimse Çin'in çekingen kalmasını garipsemedi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler son zamanlarda hiç olmadığı kadar iyi. Savaşın başlamasına kadar Rusya'yı açık bir şekilde destekleyen Çin, ısrarla 'işgal' tabirinden kaçınarak Rusya'nın saldırısına 'özel askeri operasyon' demeyi tercih etti. Ancak savaşta 8. güne girilirken Çin'den gelen söylemler de değişmeye başladı.

SAVAŞ OLDUĞUNU KABULLENDİLER

Çin Devlet medyası Daily China, Rusya'nın başlattığı saldırı için önceki gün ilk kez 'işgal' kelimesini kullandı. İfade daha sonra söz konusu haberden kaldırılsa da Twitter hesabında kaldı. Çin Dışişişleri Bakanı Wang Yi de saldırının Rusya'nın tanımladığı gibi 'özel bir askeri operasyon' değil 'gerçek bir savaş' olduğunu kabul etti ve ateşkesin gerçekleştirilmesinde arabuluculuk rolü oynamayı teklif etti.

KIŞ OLİMPİYATLARI BİTSİN

Çin'in Rusya'ya verdiği desteğin giderek azaldığı bu noktada The New York Times gazetesi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Gazetenin ele geçirdiği istihbarat raporuna göre; Çin savaş kararından haberdardı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna işgalini Pekin'deki Kış Olimpiyatları sonrasına kadar ertelemesini istedi. New York Times söz konusu pazarlığın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında mı yoksa üst düzey yetkililer arasında mı yapıldığını belirtmedi.

Dünya gündemine bomba gibi düşen iddiaya Çin cephesinden cevap gecikmedi. Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyui, iddiayı temelsiz bir spekülasyon ve Çin'i karalama girişimi olarak reddetti.

ZAMANLAMA OLDUKÇA DİKKAT ÇEKTİ

Putin, pek çok ülkenin boykot ettiği Pekin Kış Olimpiyatlarına katılan nadir liderlerdendi. Putin ve Xi Jinping olimpiyatların açılış törenine beraber katılmış ve işbirliği mesajı vermişlerdi. Olimpiyatların kapanış töreni 20 Şubat'ta gerçekleşti. Ertesi gün Putin, Ukrayna'da iki ayrılıkçı bölgeyi tanıdı. Ardından da 24 Şubat'ta Ukrayna'ya tam ölçekli bir Rus işgali başladı. Putin'in işgal konusundaki ilginç zamanlaması gazetenin iddialarını güçlendirir nitelikte.

New York Times gazetesinin kimliği belirtilmeyen ABD yetkililerine atıfta bulunduğu rapora göre; ABD geçtiğimiz aylarda defalarca Çin'e soruna müdahale etme ve Rusya'ya Ukrayna'yı işgal etmeme mesajı verme çağrısı yaptı. Amerikalı yetkililer daha sonra Çin'in bu bilgiyi Rusya ile paylaştığını öğrendi.