Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre il il hava durumu...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR NASIL OLACAK?

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Az bulutlu

BURSA °C, 33°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu

EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 28°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Fırtına beklenmiyor.