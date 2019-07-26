Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken diğer yerlerde sıcak havanın etkili olacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre il il hava durumu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR NASIL OLACAK?
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 28°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Fırtına beklenmiyor.
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