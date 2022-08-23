Bu işlemi yapan herkes devletten bin 300 TL para alıyor! Tek şart dilekçe doldurmak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bebek sahibi olan ailelere başvurduğu aynı ay içerisinde bin 300 TL doğum yardımı yapılacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bu işlemi yapan herkes devletten bin 300 TL para alıyor! Tek şart dilekçe doldurmak! 1

Yeni bebek sahibi olan ailelerin her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı acil yardım tuşuna bastı. Doğum yardımı adı ile yapılacak ödemeler ailelere bu süreçte ilaç gibi gelecek. Bu yardım kapsamında ailelere ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk için ise 600 TL tutarında ödeme yapılıyor.

Bu işlemi yapan herkes devletten bin 300 TL para alıyor! Tek şart dilekçe doldurmak! 2

Eğer yeni bebek sahibi olmuş kişilerseniz başvurularınızı Doğum Yardımı Sistemine (DYS) sistemi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru sonucunuzu ise başvuru yaptığınız ay içerisinde öğreniyor ve ödemelerinizi yine ayda PTT aracılığı ile alabiliyorsunuz. Doğum Yardımı Sistemine göre devlet, çocuğu olan ailelere 3 kez doğum yardımı ödemesi yapıyor. Bu kapsamda yapılması gereken tek şey ise doğum yardımı başvuru dilekçesinin doğru şekilde doldurulması ve çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işleminin yapılmasıdır.

Bu işlemi yapan herkes devletten bin 300 TL para alıyor! Tek şart dilekçe doldurmak! 3

DOĞUM PARASI NEDİR?

2015 yılından beri her yeni doğan çocuk başına ödenen bir sosyal yardımdır. Bir kereye mahsus olan ödemeyi alabilmek için annenin Türk vatandaşı veya mavi kartlı olması gerekir. Anne hayatta değil ise belirtilen şartlar babada aranır. Başvuru işlemlerinden önce ebeveynlerin ilgili nüfus müdürlüğüne gitmesi gerekir. Nüfus müdürlüğünde öncelikle yeni doğan bebek Kimlik Paylaşım Sistemi adı verilen sisteme kaydedilir.

Doğum parası alabilmek için öncelikle Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmak gerekir. Hatırlatmak gerekir ki yalnızca annenin bu şarta uyması yeterli değildir, Türk vatandaşı olmak ya da mavi kart sahibiyeti babada da aranan bir gerekliliktir. Doğum parası başvurusu 2015 yılının Mayıs ayının 15. gününden sonra doğan tüm çocuklar için yapılabilir. Eğer o yıllarda doğan çocuğunuz için doğum parası almamışsanız şimdi başvuru yapabilmeniz de mümkündür. Ancak bu tarihten önce doğmuş çocuklarınız için doğum parası verilmez.

Bu işlemi yapan herkes devletten bin 300 TL para alıyor! Tek şart dilekçe doldurmak! 4

Doğum parası ödemeleri PTT şubeleri üzerinden yapılır. Dolayısıyla doğum parasının çıkıp çıkmadığı hakkında ilgili PTT şubelerine sorularak bilgi alabilmek mümkündür. 444 1 788 şeklindeki telefon numarasını arayarak da PTT müşteri hizmetlerine bağlanabilir, doğum parası başvurunuzun sonuçlanıp sonuçlanmadığını öğrenebilirsiniz. Doğum parası için sorgulama işlemlerinizi Alo 144 hattı aracılığı ile de yapabilirsiniz.

Bu işlemi yapan herkes devletten bin 300 TL para alıyor! Tek şart dilekçe doldurmak! 5

Başvuru sonuçlarınızı e-devlet üzerinden arama kısmına doğum parası sorgulama yazdığınızda çıkan ekrandan öğrenebilirsiniz. Doğum parası işlemleri, başvuruyu takip eden ayın 25. gününde PTT şubelerine yatırılır. Örneğin; Ekim ayında başvurunuzu yaptıysanız doğum parasını PTT şubelerinden teslim alabilmek için Kasım ayının 25. gününü beklemeniz gerekir.

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