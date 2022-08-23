Bu işlemi yapan herkes devletten bin 300 TL para alıyor! Tek şart dilekçe doldurmak!

DOĞUM PARASI NEDİR?

2015 yılından beri her yeni doğan çocuk başına ödenen bir sosyal yardımdır. Bir kereye mahsus olan ödemeyi alabilmek için annenin Türk vatandaşı veya mavi kartlı olması gerekir. Anne hayatta değil ise belirtilen şartlar babada aranır. Başvuru işlemlerinden önce ebeveynlerin ilgili nüfus müdürlüğüne gitmesi gerekir. Nüfus müdürlüğünde öncelikle yeni doğan bebek Kimlik Paylaşım Sistemi adı verilen sisteme kaydedilir.

Doğum parası alabilmek için öncelikle Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmak gerekir. Hatırlatmak gerekir ki yalnızca annenin bu şarta uyması yeterli değildir, Türk vatandaşı olmak ya da mavi kart sahibiyeti babada da aranan bir gerekliliktir. Doğum parası başvurusu 2015 yılının Mayıs ayının 15. gününden sonra doğan tüm çocuklar için yapılabilir. Eğer o yıllarda doğan çocuğunuz için doğum parası almamışsanız şimdi başvuru yapabilmeniz de mümkündür. Ancak bu tarihten önce doğmuş çocuklarınız için doğum parası verilmez.