Bu kabilede kadınlar kırbaçlanmak için sıraya giriyor! Etiyopya'da "Erkek olma" kutlaması ağızlarınızı açık bırakacak!

Sosyal medyanın baş yapıt mizah sayfalarından biri olan Niçe Paylaşımlar'ın admini Gökhan Yıldırım, yaklaşık 4 yıldır 3. Dünya ülkelerini geziyor. Gezerken takipçilerini de dünyanın farklı güzellikleriyle tanıştıran Yıldırım, kanalında ülkelerin ekstrem geleneklerine, ilginç doğa olaylarına ve alışılmışın dışında yaşam tarzlarına yer veriyor. İzlerken öğreten ve büyüleyen hayatlar, bazen de kulağa korkunç gelebiliyor.

ERKEK OLMA KUTLAMALARI

Etiyopya'da Hamer kabilesine misafir olan Gökhan Yıldırım, "Erkek olma kutlaması" denilen, hiç durmadan 3 gün 3 gece dansların edildiği ilginç bir ayine katıldı. Bu kabilede Hamer çocukları, erkek olabilmek ve evlenebilmek için bir geçit törenine katlanmak zorundalar. Tören, genç erkeklerin cesurluğunu ve gözü karalığını gözler önüne seriyor. Korkuyu yenebilmek ve görevi tamamlayabilmek için 7 veya 10 boğa arkasında düşmeden dört kez koşmak gerekir. Bunun yanı sıra, erkeğin sabahtan akşama kadar dans eden aile üyelerinden kadınlar kırbaçlanır. Bu zorlu görev, erkeğin en yakın erkek arkadaşına düşer.

Gökhan Yıldırım'ın denk geldiği kutlamada kadınların kırbaçlanmak için sıraya girdikleri görülüyor. Birbirinden ilginç görüntülerin yer verildiği videoyu izlemek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

HAMER KABİLESİ ERKEK TÖRENİ İÇİN TIKLAYIN