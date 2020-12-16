Bu kadarı da pes dedirtti! Kısıtlama boyunca kendilerini kilitleyip kumar oynadılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir Bahçeşehir Mahallesindeki bir mekanda kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine 12 Aralık gecesi bahse konu adrese giden ekipler, içeride kumar oynayan kişileri suç üstünde yakaladı. Operasyonda 138 bin TL kumar parası, 100 adet para yerine geçen pul ve 50 deste iskambil kâğıdına savcı talimatı ile el konuldu.

YATILI KUMARHANE OYUNCULARINA 83 BİN 900 TL CEZA

Suç üstünde yakalanan bu kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma akşamı saat 21.00'de buraya gelip pazartesi sabah 05.00'e kadar kumar oynadıkları tespit edildi. Kendilerini mekana kapatarak kısıtlama boyunca kumar oynayan 26 kişiye Kabahatler Kanununun 34'üncü maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince toplam 83 bin 900 TL ceza kesildi. Mekan ruhsatsız faaliyet gösterdiğinden ilçe zabıta ekiplerine mühürlenirken mekan sorumlusu ve kurpiyer olan 3 şüpheli şahıs gerekli yasal işlemler için ilgili Polis Merkezine teslim edildi.