Bu kadarı fazla! Ali Babacan, Çanakkale Köprüsü'ne hasetlendi! Takipçilerinden tokat gibi cevaplar gecikmedi!

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, simgelerin köprüsü yakıştırmasını almış, Türkiye'ye sağlayacağı yarar ve karlarla ülkenin göz bebeği haline geldi. Dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahip olan köprüye tüm dünya alkış tutarken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan eleştiri geldi. Köprü ücretiyle vatandaşı galeyana getirmek isteyen Babacan'a, takipçilerinden umduğu tepki gelmedi.

"NEREDEYDİN?"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı yapılmasının hemen ardından, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan "DEVA Partisi, Türkiye’nin layık olduğu en büyük projeleri yapabilecek tek partidir. Üstelik çok daha büyük projeleri, çok daha ucuza mal ederiz. Milletimizin vergilerini bir avuç müteahhite peşkeş de çekmeyiz. Devletin de milletin de kazıklanmasına izin vermeyiz." şeklinde paylaşım geldi.

Babacan'ın, paylaşımını tiye alan takipçileri, "Telekom soygununda sen bakan değil miydin? Hariri milyar dolarları alıp giderken neredeydin?" sorusunu kendisine yöneltti. Öte yandan, "Nasıl yapacaksınız Ali Bey!? Açıklayın lütfen! Yani biz sizin görevi bıraktığınız da İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 54 olduğunu, 2021 de bu oranın yüzde 82 olduğunu biliyoruz! Faizleri yükseltip dolar kurunu düşürerek mi başaracaksınız?" yorumları da dikkat çekti.