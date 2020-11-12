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  3. Bu kadarına da pes dedirtti! Tren raylarını çalan hırsız suçüstü yakalandı

Bu kadarına da pes dedirtti! Tren raylarını çalan hırsız suçüstü yakalandı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 1 tonluk tren rayı çalan hırsız son denemesinde suçüstü yakalandı.

Bu kadarına da pes dedirtti! Tren raylarını çalan hırsız suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede TCDD'ye ait demiryolu hattından daha önce yenileme çalışmaları kapsamında çıkarılan 1 tonluk tren rayının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan soruşturma kapsamında hırsızlık olayının failinin H.A. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri teknik takibe aldıkları H.A'yı aynı bölgeden tren rayı çalmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.

H.A'nın daha önce çaldığı 18 metre ve yaklaşık 1 ton ağırlığındaki tren rayları da bulunarak TCDD yetkililerine teslim edildi. Gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Bu kadarına da pes dedirtti! Tren raylarını çalan hırsız suçüstü yakalandı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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