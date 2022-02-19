Bu kadarına da pes! Yabancı uyruklu şahsın kemerinden kılıç, içeceğinden uyuşturucu çıktı!

İstanbu'dal Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan bekçiler gece devriyesi için dolaşırken yabancı uyruklu bir kişiyi hal ve hareketlerinden şüphelenerek durdurdu. Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi'nde durdurulan şahsın yapılan üst aramasında kemerinin içerisine gizlenmiş 60 santimetrelik bir kılıç çıktı. Şüphelinin elindeki içecek kutusunu da açan bekçiler uyuşturucu madde ile karşılaştı.

BEKÇİLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Son dönemde kılıç ve bıçak gibi kesici aletlerle yapılan saldırılar sonucu kaybedilen hayatlar ve ülkede gündem olan cinayetler hala hafızalardayken, bu tarz aletleri taşıyan kişilere de büyük cezalar veriliyor. Bu doğrultuda şüpheli şahıslar aletleri üzerlerindeki gizli bölmelere saklıyor. Başakşehir'deki şahsın sakladığı kılıç ise bekçilerin dikkatiyle bulundu. O görüntüler izleyenlerde şaşkınlık yarattı.

60 SANTİMETRELİK KILIÇ

Bekçilerin kayıt altına aldığı videoda yabancı uyruklu kişinin kılıcı sakladığı yer ise izleyenleri şaşırttı. Kemerin içerisinden tam 60 santimetre uzunluğunda kılıç çıkarıldı. Şüpheli şahsın elindeki içecek kutusunu da gözden kaçırmayan bekçiler içini açtığında gizli bir bölmeye uyuşturucu saklanmış olduğunu gördü.

Bekçilerin dikkati sonucu gözlerden kaçmayan üzerinde sakladığı bu aletlerle ne yapmayı planladığı araştırılan şahıs, ekipler aracılığıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü: