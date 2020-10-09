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  3. Bu kadarına pes! Ağzında emzikli torununun eline silah verip ateş ettirdi

Bu kadarına pes! Ağzında emzikli torununun eline silah verip ateş ettirdi

Aksaray’da köy düğününe katılan 48 yaşındaki Ahmet K. düğünde torununu kucağına alarak eline tutuşturduğu silahı ateşledi. Görüntüleri sosyal medyada “Şimdiden alışıyor koçum” sözleriyle paylaşan Ahmet K. gözaltına alındı.

Bu kadarına pes! Ağzında emzikli torununun eline silah verip ateş ettirdi

Aksaray’da ailesiyle birlikte katıldığı düğünde 2 yaşındaki torununa silah verip tetiğe basan Ahmet K. (48) görüntüleri sosyal medyada paylaşınca karakolluk oldu. 

Merkeze bağlı Göksügüzel köyünde akrabalarının müstakil evin bahçesinde  gerçekleştirdiği düğün töreninde kurusıkı tabancayı ağzında emzikli torununun eline tutuşturan dede 2 defa silahı ateşledi.

''ŞİMDİDEN ALIŞIYOR KOÇUM''

Ateş sırasında geri tepen silahın başına çarptığı küçük çocuk, kafasını kaşırken, dedi Ahmet K. de bu durumu gülerek karşıladı. Tabancasını ateşlemeye devam eden Ahmet K.'nin bu görüntüleri bir yakını tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çekilen görüntüleri alan dedi Ahmet K., “Şimdiden alışıyor koçum” sözleriyle sosyal medyada paylaştı.

Bu kadarına pes! Ağzında emzikli torununun eline silah verip ateş ettirdi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Herkesi şaşkına çeviren görüntüler üzerine Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri harekete geçerek dedenin peşine düştü. Yapılan araştırmalar neticesinde merkeze bağlı Göksügüzel köyünde ikamet ettiği belirlenen dede Ahmet K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

İfadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirilen Ahmet K. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu kadarına pes! Ağzında emzikli torununun eline silah verip ateş ettirdi

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