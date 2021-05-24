Bu kadın ne istiyor? 5 gündür aynı yerde oturuyor, yemek yemiyor, konuşmuyor! Beyoğlu'nda Afrikalı kadın gizemi!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen olayda, gizemli bir kadın bölge sakinlerinin dikkatini çekti. Afrikalı olduğu düşünülen ve 5 gündür bir istinat duvarının üzerinde oturduğu belirtiken kadın, yüzüne cerrahi maske takıyor, para ve yiyecek kabul etmiyor. Yüzünün görünen kısımları ile üzerini berber önlüğü ile örten kadın, kendisine yardımcı olmak isteyenlere ise tepkisiz kalıyor.

YİYECEK VE PARA KABUL ETMİYOR

Beyoğlu ilçesinin Ömer Hayyam Mahallesi sakinlerinin ifadelerine göre, bir istinat duvarının üzerine 5 gün önce oturan 30'lu yaşlardaki Afrikalı bir kadın, gece gündüz kalkmadan burada duruyor. Cerrahi maske takan kadın üzerini ve yüzünün kalan kısmını ise berber önlüğüyle örtüyor.

Çevredekilerin verdiği yiyecekleri kabul etmeyen, kimseyle konuşmayan sadece tuvalet ihtiyacını gidermek için yakındaki parka gidip gelen kadının durumundan endişe eden çevre sakinleri, ilgililere yardım çağrısında bulundu.

"AFRİKALILARI DA GETİRDİK AMA..."

Mahalle sakinlerinden biri, genç kadının yemek yemediğini ve sadece su içtiğini, getirilen yemekleri yemediğini, para kabul etmediğini, bazen duvarın üzerinde bazense parkta uyuduğunu söyledi.

Afrikalıları da getirerek kadınla iletiişim kurulmaya çalışıldığını aktaran mahalle sakini, buna rağmen kadının onlarla da konuşmadığını ve ısrar edildiğinde tepki gösterdiğini belirterek, "Sonuçta bir kadın ve sorunları olduğu belli. Belki de göçmen. İlgililerin durumu ile ilgilenmesini bekliyoruz.'' şeklinde konuştu.