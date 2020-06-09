Bu kan grubuna sahip kişiler, koronavirüse karşı risk altında

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün (Kovid-19) kısa sürede pandemiye dönüşmesinin ardından yapılan araştırmalar da sürüyor.

Koronavirüse yakalanma ile kan grubu arasındaki bağa ilişkin yapılan araştırmada sonuç elde edildi.

Biyoteknoloji şirketi 23andMe’nin 750 bin kişiden alınan veriler ışında hazırladığı rapora göre, koronavirüste en riski kan grubu A olarak açıklandı.

Financial Times’ta yer alan habere göre, virüse yakalanma oranı en düşük olanlar ise kan grubu 0 olan kişiler oldu.

Mart ayında Çinli uzmanlar da 2 bin vaka üzerinde çalışma yürütmüş ve "Medrxiv.org" sitesinde yayımlanan makalede A grubu kana sahip olanlarda virüsün görülme riskinin arttığını ortaya koymuştu.

Kaynak: CNN Türk