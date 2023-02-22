Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!

Bir vatandaş borcu sebebiyle evine gelen alacaklı kişiye 'ahlaksız' dedi. Mahkemeye başvuran alacaklı kişi, Asliye Ceza Mahkemesi'nin kelimenin hakaret unsurunu içermediği kararı sonrası bir üst mahkemeye başvurdu. Yargıtay'dan ise emsal bir karar verildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!

Vatandaşların gün içinde kullandıkları bazı kelimeler, kişiye göre hakaret içermemesine karşın adli merciler tarafından hakaret olarak kabul edilebiliyor. Bu durumlardan biri geçtiğimiz günlerde yaşandı. Borcu nedeniyle haciz memuruyla, alacaklı olduğu kişinin evine giden vatandaşa, borçlu kişi tarafından 'ahlaksız' kelimesini kullanıldı.

Bu kelimeyi kullananlar dikkat! Yargıtay hakaret sayıyor!

ASLİYE CEZA HAKARET YOK KARARI VERDİ

Niyetinin haciz işlemiyle alacağını tahsil etmek olduğunu belirten alacaklı kişi Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme ahlaksız kelimesinin hakaret unsuru içermediği yönünde karar verince, mağdur kişi temyize gitti.

Bu kelimeyi kullananlar dikkat! Yargıtay hakaret sayıyor!

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını bozarak "ahlaksız" kelimesini hakaret saydı.

Mahkemenin kararında şöyle denildi:

"Dosya çerçevesinde, olay tarihinde haciz işlemi için sanığın evine gidildiğinde sanığın katılana 'şerefsiz, ahlaksız, sen benim evime nasıl memur getirirsin?' şeklinde sözler söylediği ortadadır. Katılan ile tanığın aşamalarda birbirleri ile uyumlu beyanları ve dosya içerisindeki tarihli haciz tutanağı karşısında, katılana yönelik hakaret suçunun sübut bulduğu gözetilmeden, bu suçtan sanığın mahkumiyeti yerine beraat kararı verilmesi kanuna aykırıdır. Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Bu kelimeyi kullananlar dikkat! Yargıtay hakaret sayıyor!

HAKARET SAYILAN BAZI KELİMELER

Öte yandan Yargıtay'ın içtihat metni olarak kamuoyuna duyurduğu kararlarda hakaret sayılan bazı kelimeler şöyle sıralandı: "Şerefsiz, ahlaksız, aptal, müsvedde, geri zekalı, eşşek, öküz."

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