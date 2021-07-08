Bu kez de meyve suyu tesisi! Bu kadar iğrençlik fazla! Afyonkarahisar'daki tesisi görenler meyve suyu içmeye tövbe ediyor!

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde meydana gelen olayda, sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki topladı. Çalışanların ayakkabılarıyla, toplanmış vişnelerin üstünde gezindiği anlar Tarım ve Orman Bakanlığını da harekete geçirdi.

'ÜNLÜ FABRİKALARA GÖNDERİLİYOR'

Yeşilçiftlik beldesine bağlı Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen’in meyve suyu fabrikaları için oluşturduğu ürün toplama merkezinde çekildiği öne sürülen görüntülerde, meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişnelerin üstünde, işçilerin ayakkabıları ile gezdiği görüldü. Mide bulandırıcı görüntülerde, toplanan meyvelerin ezildikten sonra Türkiye’nin ünlü meyve suyu fabrikalarına gönderildikleri öne sürüldü.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 21 BİN TL PARA CEZASI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri çeken kişilerin ellerindeki eldivenlerle meyvelerin üstünde ayakkabılarla gezmeleri şaşkınlığa sebep olurken Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olaya karışan işletme sahibi Gökmen ve 3 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca işletme ile birlikte şahıslara toplamda 21 bin TL para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, olayın ardından faaliyetlerine devam eden tesiste ürünlerin görüntülerin aksine hijyenik olarak toplandığı gözlendi.

ONLAR İMHA EDİLECEK KİRAZLARDI

Olayın yaşandığı tesiste çalışan adının açıklanmasını istemeyen bir işçi ise videoda görülenlerin imha edilecek meyveler olduğunu ileri sürerek bahçelerde oluşan yoğun yağıştan dolayı bozulan, çatlayan, kurtlanan kirazların ağaçlara ve bahçelere zarar vermesi dolayısıyla toplanarak imha edildiğini, normal kullanılacak kirazların normal kasalarına alındığını belirtti.