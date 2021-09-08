Bu kez saklamadı! Dünyaca ünlü model Kylie Jenner, paylaştığı videoyla müjdeyi duyurdu!

ABD’de reality şov programıyla tanınan Kardashian ailesinden Kylie Jenner, hamile olduğu yönündeki iddiaları duygusal bir videoyla doğruladı.

265 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla sevgilisi Travis Scott’a hamilelik testini gösterdiği anları, bebeğin ultrason görüntülerini ve büyüyen karnını gösteren Jenner hamile olduğunu duyurdu.

DOĞURANA KADAR GİZLEMİŞTİ

2017 yılından bu zamana şarkıcı Travis Scott’la çalkantılı ilişkisini sürdüre Jenner, kızı Stormi’nin hamilelik dönemini gizli yaşamış ve kızı dünyaya gelene kadar gözlerden uzak kalmıştı. Doğum yaptıktan sonra müjdeyi veren Jenner, bu kez hamileliğini gizlemedi.

Kylie Cosmetics markasıyla iş dünyasında adından söz ettiren Jenner, elde ettiği başarıyla Kardashian-Jenner ailesi içindeki en zengin ismi.