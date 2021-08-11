Bu kür öksürüğü tamamen kesiyor!

Salgınların ve hastalıkların arttığı bugünlerde sağlıklı ve doğal besinlerin değeri ve kıymeti oldukça arttı.Son zamanlarda bu önemli ve şifalı bitkiler arasında keçiboynuzu adından sıkça söz ettiriyor. Şifasını saymakla bitiremeyeceğimiz gibi Anadolu'da sıkça tüketiliyor ve faydası hem hızlı hem etkili oluyor.

KEÇİBOYNUZU KÜRÜ ÖKSÜRÜĞÜ KESİYOR!

Yapımı oldukça kolay olan bu kürü her gün taze bir şekilde bir hafta boyunca düzenli tüketmeli ve bir hafta ara vermelisiniz. Keçiboynuzuna alerjiniz olup olmadığı konusunda bir uzmana danışmanız önemli hususlardan bir tanesi.

KÜRÜ NASIL YAPIYORUZ?

6 Adet keçiboynuzu

Yarım litre su

Öncelikle yarım litre suyu kaynatıyoruz. Kaynamış suya keçiboynuzlarını ilave edip 25 dk demlenmesini bekliyoruz. Kürü bir gün içinde tüketmelisiniz.