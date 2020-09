Bu maçta dostluk kazandı

Afyonkarahisar'da kamp yapan Ankara Demirspor ve ampute futbol takımı Baltalı Grup Denizli Engelliler Spor Kulübü gösteri maçına çıktı. 3-3 sona eren maçın kazananı dostluk oldu.

Afyonkarahisar'da kamp yapan TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ankara Demirspor ile Ampute Futbol Süper Lig'e bu sezon yükselen Baltalı Grup Denizli Engelliler Spor Kulübü (Baltalı Grup DESK), Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki Atletizm Sahası'nda gösteri maçı oynadı. 10'ar dakikalık iki yarıdan oluşan maça, iki ekip de 7'şer kişiyle başladı. Sınırsız oyuncu değişikliği yapılabilen maçta oyundan çıkan oyuncu tekrar girebildi. İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan maç, 3-3 sona erdi. Baltalı Grup DESK'in gollerini Muhammed Reza, Emre Gürpe ve Emin Tiryaki kaydetti. Demirspor'un gollerini ise Mustafa Kayabaşı, Samet Yeşil ve Turan Yılmaz attı. Maçın sonunda iki takım oyuncuları, toplu halde hatıra fotoğrafı çektirirken, "Hayatı paylaşmak için engelleri birlikte aşıyoruz" diye slogan attı.

"KAZANAN MUTLAKA BİR ENGELLİDİR DİYORUZ"

Ampute maçlarında hiçbir zaman kaybeden olmadığını, kazananın her zaman engelli olduğunu vurgulayan Baltalı Grup DESK'in hem başkanı hem de kaptanı Ramazan Altuğ, "Aslında ampute futbol için bu gerekli. Yani sosyal sorumluluk projesi kapsamında birilerinin bizlere destek olduğunu görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Maçımız gayet çekişmeli ve güzel geçti. Bizim maçlarımızda şöyle bir sloganımız var: "Ampute futbol maçında hiçbir zaman bir kaybeden olmaz. Kazanan mutlaka bir engellidir" diyoruz. Onun için skor tabii ki her maçta önemlidir, kazanmak için her oyuncu mücadele eder. Ama maç sonrasında önemli olan bizim için o sahaya çıkıp maçın tamamlanmış olmasıdır" dedi.

"GÜZEL BİR HAZIRLIK DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Afyonkarahisar'da güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Baltalı Grup Denizli Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Yasin Düzgün de "Sezon öncesi çalışmalarımıza başladık. 21 Eylül'de Türkiye Kupamız var. Ekim'in 2'nci haftası ligimiz başlayacak. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Sosyal etkinlik aktivitemizde Ankara Demirspor ile güzel bir dostluk maçı oldu. Mücadelemiz dostluk müsabakası oldu. Ankara Demirspor oyuncularına, yöneticilerine çok teşekkür ederim. Futbolcularımız çok sevinçli. Çünkü onlara değer verildiğini hissettirdiler. Ayrıca bize destek olan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e, Belediye Başkanımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"ONLARI TAKDİR EDİYORUM"

Ampute takımında forma giyen oyuncuları takdir ettiğini söyleyen Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bülent Akan ise "Baltalı Grup Ampute Takımı'na destek olmak amacıyla böyle bir müsabaka düzenlendi. Bize 2 gün önce organizatör arkadaşlardan teklif geldi. Zaten Devlet Demir Yolları Genel Müdürümüz ve Kulüp Başkanımızın bu konuda güzel düşünceleri var. Biz bu teklifi seve seve kabul ettik. Bugün de gördüğünüz gibi Denizli'nin Baltalı Grup Ampute Takımı'na destek amaçlı müsabaka düzenledik. Bence çok iyi oldu. Çünkü hepimiz bu arkadaşlarımıza destek olmak zorundayız. Hepimiz engelli adayıyız" dedi.