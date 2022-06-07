Bu meyveleri diyabeti olanlar korkmadan tüketsin!

GREYFURT: Bu, yaklaşık %91'i su olan yaygın bir narenciye meyvesidir. C vitamini rezervlerinde yüksektir. Glisemik indeksi 25 olup, yüksek miktarda lif rezervi içerir. Greyfurtun vücutta insülin duyarlılığını artıran bir flavonoid olan naringenin adlı bir madde bulunduğundan, kan şekeri seviyeni kontrol altında tutmak için günlük olarak alınabilir.
ÇİLEK: Diyabeti kontrol etmeye yardımcı olabilecek vitaminler, antioksidanlar ve liflerle doludur. Ayrıca çileğin glisemik indeksi 41'dir. Mideyi tok tutmaya yardımcı olur ve enerji kaybını önler. Kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur.
PORTAKAL: Lif oranı yüksek, şeker oranı düşük ve C vitamini ve tiamin gibi besinler açısından yüksek olan portakallar kan şekeri seviyelerini düzenler. Portakal ayrıca kilo korumada yardımcı olur ve diyabeti yönlendirmede de etkilidir.