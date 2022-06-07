Bu meyveleri diyabeti olanlar korkmadan tüketsin!

GREYFURT: Bu, yaklaşık %91'i su olan yaygın bir narenciye meyvesidir. C vitamini rezervlerinde yüksektir. Glisemik indeksi 25 olup, yüksek miktarda lif rezervi içerir. Greyfurtun vücutta insülin duyarlılığını artıran bir flavonoid olan naringenin adlı bir madde bulunduğundan , kan şekeri seviyeni kontrol altında tutmak için günlük olarak alınabilir.

ÇİLEK: D iyabeti kontrol etmeye yardımcı olabilecek vitaminler, antioksidanlar ve liflerle doludur. Ayrıca çileğin glisemik indeksi 41'dir. Mideyi tok tutmaya yardımcı olur ve enerji kaybını önler. Kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur.