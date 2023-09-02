Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!

Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle ilk eşinden olan kızına yardım etmek için evine alan 48 yaşındaki baba Mehmet Emin Divitçi, evladından hiç beklemediği bir hareketle karşılaştı. İddialara göre genç kız babasının evinde 2 gün kaldıktan ertesi gün, evdeki diğer aile bireylerini de bayıltarak, evde ne var ne yok soydu. Aile üyeleri ise soluğu karakolda aldı.

Olay, Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, erkek kardeşini arayan M.D., kocasından şiddet gördüğünü ve pişman olduğunu belirterek, kendilerinin yanında kalmak istediğini söyledi.

Kardeşinin durumu baba Mehmet Emin Divitçi'ye iletmesi üzerine, baba Divitçi yanına aldığı imam nikahlı eşi ve küçük kızıyla birlikte Bursa'dan İzmir'e gelen öz kızı M.D.'yi otogardan alarak eve getirdi. M.D., evde kaldığının 2'nci günü, 3 bilezik ve 2 cep telefonu ile kayıplara karışırken, durumu sonradan fark eden aile bireyleri ise soluğu karakolda aldı.

"Yüzüme bir şey sıktı, ben de bayıldım"

Kız kardeşinin kendilerini soyduğunu ileri süren ve kardeşinin kendisini sprey sıkarak bayılttığını belirten Müslüm Divitçi (22), "Kız kardeşim pazartesi günü beni arayarak "eşimden şiddet görüyorum, çok pişmanım, geleceğim" dedi ve bizde kendi aramızda konuştuktan sonra salı günü babam, Sedef Kara abla (üvey anne) ve diğer kız kardeşim otogardan alıp eve getirdi. Ertesi gün aynı odada uyurken, Sedef abla saat 03.30 sıraları lavaboya gittiği esnada M.D. ise "şarj aleti alacam" diye 10 dakika boyunca Sedef ablanın odasıyla mutfağın bulunduğu yere doğru gitti. Daha sonra ben bir ses duydum ve ayağa kalktım, o da geldi "mutfak dolabı gıcırtı sesi yapıyor, şarj aletini bulamadım" dedi. Sedef abla bulunca sana şarj aletini verir dedikten sonra uyudum. 20 -25 dakika uyuduktan sonra uyku sersemliği ile baktığımda telefonum elinde, çantam da boynundaydı. O sıra ne yapıyorsun dedim ama yüzüme bir şey sıktı, ben de bayıldım. Olaydan sonra yaklaşık 2-3 saat babam beni ayıltmaya çalışmış. Benim ve Sedef ablanın telefonlarının yanı sıra yine Sedef abla ile Arzu'nun 3 bileziğini çalmış. Daha sonra annem aradı ve "M. D. cüzdanını kirli sepetine atmış, alabilen varsa erkekse gelsin alsın" dedi" diye konuştu.

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"Oğlumu zar zor kendine getirdim"

Yaşananlar anlatan 48 yaşındaki baba Mehmet Emin Divitçi, "29 Ağustos tarihinde oğlum bana daha önceki eşimden olan büyük kızım M.D.'nin kendisini arayıp "eşimden şiddet görüyorum, pişmanım, gelmek istiyorum" dediğini aktardı. Bende kız çocuğudur tabii ki gelsin dedim. Ben, eşim ve küçük kızımla birlikte gittik onu otogardan aldık ve evimize getirdik. 2 gün sonra gece evde uyurken bize bayıltıcı sprey sıktığı için hiçbir şeyden haberim yoktu. Küçük kızım beni uyandırdı, "baba telefonlarınız yok. O evden gitmiş" diye söyledi. Kalkıp çocukları uyandırdım. Müslüm baygındı, zar zor kendine getirdim onu. Daha sonra ise karakola gidip ifademizi verdik" dedi.

"Benim malımı getirin, ben onunla çocuklarımı okutacağım"

Yaşanan olayların eski eşinin öz kızını yönlendirmesiyle olduğunu ileri süren Divitçi, "Daha sonra kızımı arayan eski eşim, oğlumun çalınan cüzdanının evin içinde bulunan kirli sepetinde olduğunu söylemiş. Eski eşim kızımı alıştırarak gönderiyor ve o da evimizde ne var ne yok alıyor. Evlenmeden öncede mal varlığımın hepsini sattı, beni dünya kadar borca soktu ve hepsini ödedim. Tek isteğim, artık benden uzak dursun. Kadın olduğu için devletten uzaklaştırma kararı aldırıyor, beni içeri atıyorlar. Bıktım artık bu işten. Benim malımı getirin, ben onunla çocuklarımı okutacağım" diye konuştu.

Öte yandan şüpheli M.D.'nin gecenin bir vaktinde sırtında çantayla evden çıkıp gittiği anlar binada bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.