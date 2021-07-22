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Bu nasıl evlat! Tartıştığı annesinin uyurken boğazını kesti | Cani evladın sözleri kan dondurdu

Denizli'de evinde ölü olarak bulunan 68 yaşındaki Şadiye R'nin, oğlu tarafından katledildiği ortaya çıktı. Bipolar hastası olduğu öğrenilen 36 yaşındaki G. R. tutuklandı.

Bu nasıl evlat! Tartıştığı annesinin uyurken boğazını kesti | Cani evladın sözleri kan dondurdu

Denizli'de duyanların inanmakta zorlandığı bir vahşet yaşandı. Evinde ölü olarak bulunan yaşlı kadının, oğlu tarafından katledildiği ortaya çıktı. Cani evlat tartıştıktan sonra öfkesini alamadığı annesinin uyumasını bekledi ve uyuduktan sonra önce boğmaya çalıştı, ardından boğazını kesti.

CANİ EVLAT TUTUKLANDI

Denizli'nin Güney ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı. Tilkilik Mahallesi'nde 68 yaşındaki Şadiye R'nin evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şehir merkezinde yakalanan oğlu G.R. (36), emniyetteki işlemin ardından Buldan Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu nasıl evlat! Tartıştığı annesinin uyurken boğazını kesti | Cani evladın sözleri kan dondurdu

BİPOLAR HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenilen zanlının, emniyetteki ifadesinde, "annesiyle sürekli tartıştıklarını, önceki gece annesi uyuduktan sonra önce onu boğmaya çalıştığını, sonra bıçakla boğazından keserek öldürdüğünü, cesedi de yatağın altına sakladığını" söylediği belirtildi.

Zanlı, adliye çıkışında "Anneni neden öldürdün?" diye soran gazetecilere, "Benim ailem yok. Benim annem yok, pişman değilim." şeklinde yanıt verdi. Öte yandan kadının cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki işlemin ardından yakınları tarafından alındıktan sonra Güney ilçesine götürülecek.

Bu nasıl evlat! Tartıştığı annesinin uyurken boğazını kesti | Cani evladın sözleri kan dondurdu

TALİHSİZ KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Denizli'nin Güney ilçesi Tilkilik Mahallesi'nde yaşayan Şadiye R, dün akşam yakınları tarafından evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, maktulün oğlu zanlı G.R'yi, Pamukkale ilçesindeki İncilipınar Parkı'nda gözaltına almıştı. Zanlının psikiyatrik tedavi gördüğü, daha önce de evini yakmaya çalıştığı belirtilmişti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Bu nasıl evlat! Tartıştığı annesinin uyurken boğazını kesti | Cani evladın sözleri kan dondurdu

Bu nasıl evlat! Tartıştığı annesinin uyurken boğazını kesti | Cani evladın sözleri kan dondurdu

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