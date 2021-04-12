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  3. Bu nasıl hayvan sevgisi! Sevme bahanesiyle yaklaştıkları köpeği çaldılar

Bu nasıl hayvan sevgisi! Sevme bahanesiyle yaklaştıkları köpeği çaldılar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yoldan geçen ailenin sevme bahanesiyle bağlı olan köpeği çalıp kaçmaları, güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeğin sahibi ise duruma isyan etti.

Bu nasıl hayvan sevgisi! Sevme bahanesiyle yaklaştıkları köpeği çaldılar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bir ailenin sevme bahanesiyle bağlı olan köpeği çalıp kaçmaları, güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dükkanın önünde bağlı olan köpeği gören 3 kişilik aile önce keşif yaptı. Araçtan inen yaşı küçük bir çocuk, köpeğin yanına giderek sevmeye başladı. Bir süre sonra bağlı olan ipi çıkaran çocuk, köpekle birlikte ilerde kendisini bekleyen anne ve babasının yanına gitti. Daha sonra aracına binen şahıslar, gözden uzaklaştı.

KÖPEĞİN SAHİBİ İSYAN ETTİ

Köpeği çalınan şahıs, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "Küçük yaştaki çocuğa hayvan sevgisi böyle öğretilmemeli. Belki kendi çocuğunu mutlu ettiğini zanneden aile, başka birinin çocuğunu üzüyor ama farkında değil. Oğlum her gün köpeğini sorduğunda "dükkanda duruyor" deyip geçiştiriyorum. Başka bir çocuk çaldı diyemiyorum" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Bu nasıl hayvan sevgisi! Sevme bahanesiyle yaklaştıkları köpeği çaldılar

Bu nasıl hayvan sevgisi! Sevme bahanesiyle yaklaştıkları köpeği çaldılar

Bu nasıl hayvan sevgisi! Sevme bahanesiyle yaklaştıkları köpeği çaldılar

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