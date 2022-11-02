Bu nasıl şaka! Solmaz Çiros "Sürpriz yaptım" diyerek annesinin yanına gidip elini kaldırdı ardından.... "İyice şaşırdın bu resmen rezalet"

Eline aldığı kamerayla ilk önce kendisini çeken gelin adayı yakının bulunan annesi sana bir sürprizim var diyerek yaklaştı ve eline aldığı kabartma tozunu hiç çekinmeden annesinin yüzüne boca etti.

O anları izleyenler "Komik değil bence rezalet o yüzden dışarı dışarı dışarı"

"Bu nasıl bir Sürpriz, ayıp ya yaşından başından utan rezillikten başka bir şey değil"

"Beğeni toplamak için annenle resmen dalga geçiyorsun ya" şeklinde tepki gösterdiler.