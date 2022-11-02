Bu nasıl şaka! Solmaz Çiros "Sürpriz yaptım" diyerek annesinin yanına gidip elini kaldırdı ardından.... "İyice şaşırdın bu resmen rezalet"
Fenomen gelin aday Solmaz Çiros'un annesine yaptıklarını kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşması kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.
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