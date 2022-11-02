Bu nasıl şaka! Solmaz Çiros "Sürpriz yaptım" diyerek annesinin yanına gidip elini kaldırdı ardından.... "İyice şaşırdın bu resmen rezalet"

Fenomen gelin aday Solmaz Çiros'un annesine yaptıklarını kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşması kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

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Bu nasıl şaka! Solmaz Çiros "Sürpriz yaptım" diyerek annesinin yanına gidip elini kaldırdı ardından.... "İyice şaşırdın bu resmen rezalet" 1

Evlilik programları ile adının duyuran Solmaz Çiros, sosyal medyayı aktif kullanarak adından söz ettiremeye devam ediyor.

Bu nasıl şaka! Solmaz Çiros "Sürpriz yaptım" diyerek annesinin yanına gidip elini kaldırdı ardından.... "İyice şaşırdın bu resmen rezalet" 2

Program bittikten sonra büyük bir değişime uğraya gelin adayı, katıldığı eğlence programlarında yaptığı danslar ile konuşuluyor ve eleştiriliyor.

Her yaptığı ile gündeme gelen Çiros'un sosyal medya hesabından paylaştığı son video ise izleyenleri kızdırdı ve tepkiye neden oldu.

Bu nasıl şaka! Solmaz Çiros "Sürpriz yaptım" diyerek annesinin yanına gidip elini kaldırdı ardından.... "İyice şaşırdın bu resmen rezalet" 3

Eline aldığı kamerayla ilk önce kendisini çeken gelin adayı yakının bulunan annesi sana bir sürprizim var diyerek yaklaştı ve eline aldığı kabartma tozunu hiç çekinmeden annesinin yüzüne boca etti.

O anları izleyenler "Komik değil bence rezalet o yüzden dışarı dışarı dışarı"

"Bu nasıl bir Sürpriz, ayıp ya yaşından başından utan rezillikten başka bir şey değil"

"Beğeni toplamak için annenle resmen dalga geçiyorsun ya" şeklinde tepki gösterdiler.

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