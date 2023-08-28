Bu nasıl zihniyet? Korna çaldığı köpek yoldan çekilmeyince, ezip geçti!

Tuzla'da özel halk otobüsü, yolda yatan köpeği ezdi. Köpeği ezdiğini fark eden otobüs şoförü aracından inip yaralanan köpeğe bir süre baktı, ardından otobüse geri bindi. Olaya tanık olan bir mahalleli ise otobüs şoförüne tepki göstererek olay yerinden ayrılmasını engellemeye çalıştı. Köpeğin otobüs altında ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla'da Akfırat Mahallesinde dün yaşandı.

İddiaya göre yolda seyir halinde olan özel halk otobüsünün şoförü, yolda yatmakta olan köpeğin kalkması için kornaya bastı.

KÖPEK YOLDAN KALKMAYINCA EZDİ

Otobüs şoförü köpeğin kalkmamasına rağmen gaza basarak köpeği ezdi. Köpeği ezdiğini fark eden otobüs şoförü aracından inip köpeği bir süre izledi. Olaya tanık olan bir vatandaş ise köpeğin yanına gelerek otobüs şoförüne tepki gösterdi. Otobüs şoförü daha sonra yanındaki kişiyle beraber otobüse binerek yoluna devam etmek istedi. Vatandaşın "bu köpeği de al buradan" diyerek otobüsün önünde durması nedeniyle gidemeyen otobüs şoförü geri geri gelerek olay yerinden ayrıldı. Yaralı köpeğin tedavi altına alındığı öğrenildi

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KÖPEĞİN EZİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Yolda yatan köpeğin özel halk otobüsünün altında kalarak ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüs şoförünün yolda yatan köpeği kaldırmak için kornaya basarak ilerlediği, köpeğin kalkmasına rağmen otobüsün ilerleyerek köpeği ezdiği görülüyor. Ardından bir vatandaşın otobüs şoförüne tepki gösterdiği ve ilerlemesini engellediği görülüyor.