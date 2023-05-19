Bu yıl meclis çok sağlıklı olacak, tam 38 vekil meclis sıralarında

14 Mayıs'ta yapılan Milletvekilliği Genel Seçimi'nin ardından yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Mecliste bu yıl 38 sağlıkçı milletvekili yer alıyor.

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Bu yıl meclis çok sağlıklı olacak, tam 38 vekil meclis sıralarında

14 Mayıs'ta yapılan Milletvekilliği Genel Seçimi'nin ardından yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Mecliste bu yıl 38 sağlıkçı milletvekili yer alıyor.

TOPLAM 38 SAĞLIKÇI VEKİL MECLİSTE

AK Parti, listelerinden aday olan 11'i tıp doktoru olmak üzere tam 18 sağlıkçıyı milletvekili olarak meclise soktu. Kalp ve Damar Cerrahı Halit Yerebakan, seçim çalışması sırasında denk geldiği trafik kazasında yaralılara müdahale eden Hasan Arslan, YÖK üyesi Sadettin Hülagü de meclise giren milletvekilleri arasında bulunuyor. Diş Hekimi Mustafa Demir, Psikolog Yıldız Konal Süslü ve Fizyoterapist Emre Çalışkan da milletvekili seçildi. Ayrıca 4 eczacı milletvekili de meclise girmeyi başardı.

CHP, listelerinden aday olan 18 sağlıkçı meclise girmeyi başardı. İçlerinde Parti Meclisi Üyeleri Murat Emir ve Tekin Bingöl'ün de bulunduğu 12 tıp doktoru parlamentoda kendine yer buldu.

Ayrıca CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile birlikte 4 eczacı milletvekili de yeni dönemde CHP sıralarında yer alacak. Diş Hekimleri; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Nedim Yamalı da milletvekili oldu.

İyi Parti'nin milletvekilleri arasında 2 tıp doktoru bulunuyor.

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