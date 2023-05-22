Bu yollara dikkat! 22 mayıs Pazartesi hangi yollar açık hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var'

karayolları genel müdürlüğü yaptığı açıklamada ülke genelinde karayollarındaki en son durumu açıklayarak hangi yollar açık hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var. İşte 22 mayıs Pazartesi günü Tüm ülke genelindeki yolların son durumu.

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Bu yollara dikkat! 22 mayıs Pazartesi hangi yollar açık hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var'

Karayolları genel müdürlüğü yaptığı açıklamada ülke genelinde karayollarında son durum şu şekilde.

22 MAYIS 2023 PAZARTSİ ÜLKE GENELİ KARAYOLLARINDA SON DURUM NE?

1 Kuzey Marmara Otoyolunun D-100 Akyazı Kavşağı-TEM Akyazı Kavşağı Kesimi 1-5.km.leri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde trafik işaretlemesi bant aktarma olarak yapılacak olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanacaktır.
2 Karşıyaka-Bornova Çanakkale yolunun Çanakkale istikametinde 0-1.km.sinde köprü genişleme derz ve onarım çalışma yapılması nedeniyle 19.05.2023- 22.05.2023 tarihleri arasında trafik akışı Karşıyaka dönüş yolu kapatılarak bu yöne gidecek araçlar Mustafa Kemal Mahallesi ve Örnekköy -Çanakkale istikametinden sağlanacaktır.
3 Bergama Çevre yolunun 3-11.km.leri arasında muhtelif kesimlerde yapım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bu yollara dikkat! 22 mayıs Pazartesi hangi yollar açık hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var'

" TRAFİK KURALLARINA VE İŞARETLERİNE UYALIM"

4 Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 39-42.km.ler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahramankazan - Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.
5 Akşehir-Yunak yolunun 62-67.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
6 Çan-Yenice-Balya yolunun 22-27 kmleri arasında üstyapı ve sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
7 Osmancık-Merzifon yolunun 13-17.km.leri arasında bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

8 Antalya-Alanya yolunun 78-132.km.leri arasında BSK onarım işi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.
9 Kangal-Sincan Ayr.-Divriği yolunun 28-29.km.leri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı işleri çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
10 Trabzon-Rize yolunun 9-32.km.leri arasında bulunan Şana, Falkoz, Yanbolu, Araklı, Karadere ve Çavuşlu köprülerinde yapılacak olan derz onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde 18.05.2023 günü, saat 08:00'den itibaren ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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