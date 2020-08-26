Bu yöntem elektrik faturalarınızı düşürecek

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan, bu sıralar bir çok insanın şikayetçi olduğu kabarık elektrik faturalarında fiyat düşüşü sağlamanın yollarını ele aldı. Özellikle buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi faturaya etkisi yüksek olan ciizahların akşam 22.00'den sonra çalıştırılmasının gündüze göre daha az enerji tüketeceğini belirten Soykan, "Tüketimin düşük olduğu saatlerde elektrik daha ucuz. Bulaşık ve çamaşır makinesini akşam 22.00’den sonra çalıştırabilirim derseniz bu tarifeye geçmeniz faydalı olacaktır." şeklinde tavsiyeler verdi.

"BUZDOLABI, ELEKTRİK FATURASININ YÜZDE 30'UNU OLUŞTURUYOR"

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde evde geçirilen sürenin artması, elektrikli aletlerin kullanım süresini de yükseltti. Özellikle sıcak yaz aylarında sıkça tercih edilen klimanın elektrik faturalarına yansıyan ücreti vatandaşları sarsarken Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan bazı küçük tedbirlerle bu durumun önüne nasıl geçilebileceğini anlattı. Ev eşyalarından özellikle buzdolabının faturadaki payının yüksek olduğuna dikkat çeken ve faturanın yüzde 30'unu oluşturduğunu belirten Soykan, "Faturanın yüzde 30’unu buzdolabı kullanımının oluşturduğunu söyleyebiliriz. Her kullanıcı buzdolabının yeni mi, eski mi olduğunu, hangi sıklıkla kullandığını, soğutmada nasıl bir tercihte bulunduğunu gözden geçirmelidir. Bunların hepsi az ya da çok enerji tüketimini etkileyecektir. Buzdolabının soğutması için enerji tüketmesine ihtiyacı var. Dolayısıyla bu da elektrik faturasına yansır. Her elektrik kullanıcısı buzdolabıyla ilgili bir araştırma yapmalı." tavsiyesini verdi.

"KULLANMIYORSANIZ PRİZDE KALMASIN"

Ev aydınlatmasının da faturada önemli bir yer tuttuğunu belirten Gürkan Soykan, kullanılmayan elektrikli aletlerin fişten çekilmesi, makinelerin iyice doldurulduktan sonra çalıştırılması ve çok sıcak su kullanılmaması gibi uyarılarda bulunarak, "Aydınlatma lambalarında ‘enerji tasarrufu’ dediğimiz tasarruflu lambalar var. Bunları tercih etmemiz enerji tasarrufu için doğru olacaktır. Bunu yaparken eş zamanlı olarak evin aydınlık düzeyini de düşünmelisiniz. Gün içinde ışığın kullanılmasını planlayarak daha az aydınlık düzeyini elde edebiliriz. Kullanmadığınız aletleri mutlaka prizden çekelim. Eğer uzun bir tatile gidiyorsanız ya da hafta sonu bir yere gidecekseniz mutlaka televizyonu fişten çekin. Mümkün oldukça aletleri fişinden çekerek bırakın. Bunun için de anahtarlı prizler tercih edilebilir. Sürekli fişi prizden çıkarmak yerine anahtarlı prizler ile aç kapa yaparak kullanılabilir. Bulaşık ve çamaşır makinesini kullanırken de boş yıkamamaya özen gösterin. Çok sıcak suda yıkamamak da enerji tasarrufuna destek olacaktır." dedi.

"BİR BARDAK KAHVE İÇİN ÜÇ BARDAK SU ISITMAYIN"

Klimaların kullandığı enerjinin daha fazla olduğunu söyleyen Dr. Soykan, bu aletlerin zaman zaman temizliğinin yapılması, elektrik süpürgesi torbalarının dolduktan sonra kullanılmaması, bir bardak sıcak su için ısıtıcıya üç bardak su koyulmaması gerektiğinin altını çizerek, "Klima kullanırken kesinlikle cam açmayın. Klimada bir derece bile çok fark ediyor. Soğutacağınız alan ile klimanın büyüklüğü arasında bir orantı olması gerekiyor. Yoksa güçlü bir klima büyük bir alanı soğutacak iken küçük bir alanda bunu yapmaya çalışıyoruz. Verimli çalışması için klimaları belli bir sıklıkla temizlemek gerekiyor. Bunların hepsi enerji tüketimine yansıyor. Benzer olayı elektrik süpürgesi için de söyleyebiliriz. Bunlarda da farklı ayarlar ve güç seviyeleri mevcut. Onların da temizliği çok önemli. Eğer torbası dolmuş bir elektrik süpürgeniz varsa daha fazla enerji tüketmeye çalışacak. Ütüyü kullanırken son 5 dakikada ütünün fişini çekip sıcaklığında ütünüzü yapabilirsiniz. Bu da ciddi bir tasarruf sağlayacak. Siz bir bardak kahve içmek için su ısıtıcısının içine bir bardak su mu koydunuz? Yoksa üç bardaklık su kaynatıp içinden sadece bir bardak mı aldınız? Bu bile önemli bir kriter. Bir bardak suyu ısıtmakla, üç bardağı ısıtmak arasında ciddi bir enerji farkı var. Su ısıtıcılarını kullanırken ihtiyacınız kadar su ısıtmaya dikkat edin. Sonuç olarak bütün elektrik tüketicileri mevcut durumlarını bireysel olarak değerlendirmelidir." şeklinde konuştu.

"FATURAYI DÜŞÜRMEDE TEK KRİTER ELEKTRONİK SAYAÇ"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), tüketicilere serbest tüketici tanımını getirdiğini vurgulayan Soykan, üç zamanlı tarifeye geçilerek faturalarda ciddi oranda düşüş sağlanabileceğini belirterek bu tarifenin detaylarını verdi. Soykan, "2020 itibariyle yıllık tükettiğimiz 1400 kilowatt saatin üzerindeyse serbest tüketici oluyorsunuz. Serbest tüketici olduğunuzda elektriği herhangi bir elektrik tedarikçisinden satın alabilirsiniz. Dolayısıyla da firmalarla görüşüp bireysel sözleşme yaparak onların anlaşması üzerinden tüketim yapabilirsiniz. Eğer 1400 kilowatt saatin altında bir tüketiminiz varsa o zaman bölgedeki elektrik dağıtıcısının abonesi olarak çalışacaksınız. Buradaki avantaj da tek tarife ve üç zamanlı tarife fırsatı olacaktır. Kullanım şeklinize göre üç zamanlı tarifeye geçerseniz avantaj sağlayabilirsiniz. Bu tarifede özellikle yoğun tüketim saatlerinde elektrik daha pahalı. Tüketimin düşük olduğu saatlerde ise elektrik daha ucuz. Eğer siz kendi konforunuzu bozmadan bulaşık ve çamaşır makinesini akşam 22.00’den sonra çalıştırabilirim derseniz bu tarifeye geçmeniz iyi olacaktır. Şu an herkes tek zamanlı tarifede. 24 saat boyunca tek fiyat hakim. Burada kişi kendi kullanımını değerlendirip tarife değişikliği için dağıtıcı kuruma başvurabilir. Tek kriter sayacının elektronik sayaç olması olacaktır." ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE TEMİZ ENERJİ

Faturayı düşürmenin maddiyatın dışında bir amacının daha olduğunu, daha az enerji tüketiminin daha az üretimi tetiklediğini ve bunun da enerji kaynaklarındaki verimi arttıracağını belirten Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı, mevcut enerji kaynaklarının mümkün olduğu kadar temiz enerjiye çevrilmesi gerektiğini ve bunun da güneş enerjisi kullanımıyla sağlanacağını belirterek açıklamasını sonlandırdı.