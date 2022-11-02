Bu zamana kadar keşfedilenlerin en büyüğü olan dev asteroid Dünya'nın sonunu mu getirecek? İşte gökbilimcilerin açıklamalarıyla 2022 AP7 tehlikesi... Gökbilimciler 2014 yılından beri keşfedilen en büyük ve en tehlikeli asteroid olarak niteledikleri 2022 AP7'nin, Dünya'nın yörüngesine girdiği takdirde insanlık için çok büyük bir tehlikeye neden olabileceği görüşünde.