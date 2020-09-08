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Buca’da İzmir'in kurtuluş kutlaması hazırlıklarına başlandı

İzmir'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kapsamında Buca'da şimdiden hazırlık ve etkinliklere başlandı. 98 yıl önce 9 Eylül tarihinde Yunanların denize döküldüğü coşkulu gün için bugünden başlayan etkinlikler, saat 21.00'de başlayarak yarın da devam edecek.

Buca’da İzmir'in kurtuluş kutlaması hazırlıklarına başlandı

İzmir'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü Buca'da gün boyu sürecek görkemli etkinliklerle kutlanacak. Sabah saatlerinde 9 Eylül kortejiyle başlayacak kutlamalar, Türk pop müziğinin ünlü ismi Yaşar'ın vereceği konserle devam edecek. Saat 21.00'de başlayacak konser sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak.

Buca’da İzmir'in kurtuluş kutlaması hazırlıklarına başlandı

9 EYLÜL BU YIL EVDEN KUTLANACAK

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk Ordusu'nun İzmir'i düşman işgalinden kurtarmasının 98'inci yıl dönümü kutlamaları için Buca'da hazırlıklar tamamlandı. İzmir'in doğum günü olarak kabul edilen 9 Eylül Buca'da gün boyu sürecek etkinliklerle kutlanacak. Buca sokaklarında sabah saatlerinden itibaren 9 Eylül korteji oluşturulacak. Bando eşliğinde marşlarla Buca sokaklarını gezecek olan korteje Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç da katılarak hemşehrilerinin coşkusuna ortak olacak. Korteje, Vosvos İzmir Fun Club üyeleri de renkli araçlarıyla eşlik edecek.

Buca’da İzmir'in kurtuluş kutlaması hazırlıklarına başlandı

GECENİN SÜRPRİZİ YAŞAR

Buca sokaklarında renkli görüntülerin yaşanacağı etkinlikler, akşam saatlerinde müzik şöleniyle devam edecek. Türk pop müziğinin ünlü ismi Yaşar, eşsiz şarkılarını Buca'dan İzmir'in kurtuluşu için seslendirecek. Bu yıl korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek konser, saat 21.00'de Buca Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Buca’da İzmir'in kurtuluş kutlaması hazırlıklarına başlandı

Berna Akkaya
Editör


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