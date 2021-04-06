Bugün dolar kuru fiyatı ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? 6 Nisan 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kurları İç piyasalarda takip edilecek önemli bir verinin bulunmadığı günde dolar kuru 6 Nisan 2021 gününde 8 TL'nin euro kuru ise 9,50 TL'nin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Peki Bugün dolar kuru fiyatı ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? İşte 6 Nisan 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kurları...

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Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişimi sonrası dalgalanmaların yaşandığı döviz kurlarındaki aynı durum etkisini devam ettirirken döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. BUGÜN DOLAR KURU FİYATI NE KADAR? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 8,1050 TL'den alınıyor, 8,1070'dan ise satılıyor. Euro kuru ise açılışta, 9,5820 TL'den alınıyor, 9,5840 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,1200 lira oldu. Euro kurunun ise dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,5920 olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 1 DOLAR KAÇ TL? 1 Dolar 6 Nisan 2021 Salı gününde saat 09.42'de alışta 8,1005 TL, satışta 8,1374 TL seviyesinde bulunuyor 1 EURO KAÇ TL? 1 Euro 6 Nisan 2021 Salı gününde saat 09.42 alışta 9,5631 TL, satışta 9,6256 TL seviyesinde seyrediyor. 6 NİSAN 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 6 Nisan 2021 Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.35 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI ABD Doları 8,1253 8,1297 Avro 9,5970 9,6095 Sterlin 11,2935 11,3175 İsviçre Frangı 8,6648 8,6889 Japon Yeni 0,0739 0,0736 S. Arabistan Riyali 2,1537 2,1645 Norveç Kronu 0,9508 0,9565 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) BANKA DÖVİZ KURU FİYATLARI Tayfun Altuntaş Editör bankaDöviz