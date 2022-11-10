Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 10 Kasım 2022 Perşembe maç programı

Dünyada en çok izlenen spor dalı olan futbol maçlarını takip eden vatandaşlar maç programı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Peki Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 10 Kasım 2022 Perşembe maç programı...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 10 Kasım 2022 Perşembe maç programı

Türkiye ve dünyada en çok takip edilen spor dalı olan futbol müsabakaları her gün ilgiyle takip ediliyor. Lig maçlarının yanı sıra yerel kupa ve Avrupa kupası maçlarıyla heyecan günden güne artıyor. Bu kapsamda futbolseverler günün her saati hangi maçların hangi kanalda saat kaçta yayınlandığını bilmek istiyor. Merak edenler için Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun yanıtı ve 10 Kasım 2022 Perşembe maç programı haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? İŞTE 10 KASIM 2022 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI

10 Kasım 2022 Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerini aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Futbol
13:00
İstanbulspor - Etimesgut Bld.
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

14:00
Göztepe - Bucaspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

Yayın yok

14:00
Tuzlaspor - Ispartaspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

Yayın yok

14:00
BSAD - Machico
Portekiz Kupası

Bilyoner TV

15:00
Ç.Rizespor - Kırklarelispor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

17:00
Dinamo Tiflis - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00
Denizlispor - Şanlıurfaspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

19:00
Karagümrük - Kırşehirspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

20:00
Volos - Giannina
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30
Verona - Juventus
İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:00
Rayo Vallecano - Celta Vigo
İspanya La Liga

Bilyoner TV

21:00
Kayserispor - Sivas Bld.
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

21:00
Östers - Varbergs
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

21:00
Falkenbergs - Östersunds
İsveç Superettan

Bilyoner TV

21:00
Sandvikens - Orgryte
İsveç Superettan

Bilyoner TV

22:00
Valencia - Real Betis
İspanya La Liga

Bilyoner TV

22:00
Feyenoord - Cambuur
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:30
Magdeburg - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:30
Ionikos - PAOK
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

22:45
Lazio - Monza
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:45
Braga - Moreirense
Portekiz Kupası

Bilyoner TV

23:30
Real Madrid - Cadiz
İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

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