Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 10 Kasım 2022 Perşembe maç programı

Türkiye ve dünyada en çok takip edilen spor dalı olan futbol müsabakaları her gün ilgiyle takip ediliyor. Lig maçlarının yanı sıra yerel kupa ve Avrupa kupası maçlarıyla heyecan günden güne artıyor. Bu kapsamda futbolseverler günün her saati hangi maçların hangi kanalda saat kaçta yayınlandığını bilmek istiyor. Merak edenler için Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun yanıtı ve 10 Kasım 2022 Perşembe maç programı haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? İŞTE 10 KASIM 2022 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI
10 Kasım 2022 Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerini aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Futbol
13:00
İstanbulspor - Etimesgut Bld.
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
14:00
Göztepe - Bucaspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
Yayın yok
14:00
Tuzlaspor - Ispartaspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
Yayın yok
14:00
BSAD - Machico
Portekiz Kupası
Bilyoner TV
15:00
Ç.Rizespor - Kırklarelispor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
17:00
Dinamo Tiflis - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
17:00
Denizlispor - Şanlıurfaspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
19:00
Karagümrük - Kırşehirspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
20:00
Volos - Giannina
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Verona - Juventus
İtalya Serie A
CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
21:00
Rayo Vallecano - Celta Vigo
İspanya La Liga
Bilyoner TV
21:00
Kayserispor - Sivas Bld.
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
21:00
Östers - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
21:00
Falkenbergs - Östersunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:00
Sandvikens - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV
22:00
Valencia - Real Betis
İspanya La Liga
Bilyoner TV
22:00
Feyenoord - Cambuur
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:30
Magdeburg - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:30
Ionikos - PAOK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
22:45
Lazio - Monza
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:45
Braga - Moreirense
Portekiz Kupası
Bilyoner TV
23:30
Real Madrid - Cadiz
İspanya La Liga
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV