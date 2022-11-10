Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 10 Kasım 2022 Perşembe maç programı

Türkiye ve dünyada en çok takip edilen spor dalı olan futbol müsabakaları her gün ilgiyle takip ediliyor. Lig maçlarının yanı sıra yerel kupa ve Avrupa kupası maçlarıyla heyecan günden güne artıyor. Bu kapsamda futbolseverler günün her saati hangi maçların hangi kanalda saat kaçta yayınlandığını bilmek istiyor. Merak edenler için Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun yanıtı ve 10 Kasım 2022 Perşembe maç programı haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? İŞTE 10 KASIM 2022 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI

10 Kasım 2022 Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerini aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Futbol

13:00

İstanbulspor - Etimesgut Bld.

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

14:00

Göztepe - Bucaspor

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

Yayın yok

14:00

Tuzlaspor - Ispartaspor

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

Yayın yok

14:00

BSAD - Machico

Portekiz Kupası

Bilyoner TV

15:00

Ç.Rizespor - Kırklarelispor

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

17:00

Dinamo Tiflis - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00

Denizlispor - Şanlıurfaspor

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

19:00

Karagümrük - Kırşehirspor

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

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20:00

Volos - Giannina

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30

Verona - Juventus

İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:00

Rayo Vallecano - Celta Vigo

İspanya La Liga

Bilyoner TV

21:00

Kayserispor - Sivas Bld.

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

21:00

Östers - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

21:00

Falkenbergs - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV

21:00

Sandvikens - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV

22:00

Valencia - Real Betis

İspanya La Liga

Bilyoner TV

22:00

Feyenoord - Cambuur

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:30

Magdeburg - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:30

Ionikos - PAOK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

22:45

Lazio - Monza

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:45

Braga - Moreirense

Portekiz Kupası

Bilyoner TV

23:30

Real Madrid - Cadiz

İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV