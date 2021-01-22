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Bugün karne günü mü 2021? Bugün karneler saat kaçta verilecek?

Okullarda 1. dönem bugün sona eriyor. Öğrenciler 21 gün yarıyıl tatili yapacak. 1. dönem karnelerinin uzaktan verileceği duyurulmuştu. Peki Bugün karne günü mü? Bugün karneler saat kaçta verilecek? Karneler nereden ve nasıl alınacak? İşte tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda hareketliliği arttırmamak için 1. dönem karnelerinin dijital ortamda verileceğini duyurmuştu. Karnelerini almaya can atan öğrenciler ve velileri e-karnelerine kavuşmak için sabırsızlanıyor. Peki Bugün karne günü mü? Bugün karneler saat kaçta verilecek? Karneler nasıl alınacak. 1. dönem karneleri nasıl nereden indirilir? 

BUGÜN KARNE GÜNÜ MÜ?

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bugün dijital karnelerine kavuşacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılının 1.dönemi bugün sona eriyor. 

BUGÜN KARNELER SAAT KAÇTA VERİLİYOR?

Öğrenciler bugün itibariyle 3 haftalık ara tatile girecek. Karneler 22 Ocak Cuma yani bugün e-Okul üzerinden öğrencilerle paylaşılacak. Ancak e-karnelerin verileceği saat aralığı bulunmamaktadır. Gün içerisinde e-okul sistemine giriş yaparak karne notlarının açıklanıp açıklanmadığına bakabilirsiniz.

KARNELER NEREDEN, NASIL ALINACAK?

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik NO ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

3 haftalık tatil ne zaman 2021? Ara tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili hangi tarihte?3 haftalık tatil ne zaman 2021? Ara tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili hangi tarihte?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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