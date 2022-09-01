Bugün kimin maçı var 1 Eylül 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 1 Eylül 2022 Perşembe Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 1 Eylül 2022 Perşembe maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

1 Eylül 2022 Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

Futbol

16:00

Bolnisi - Gagra

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00

Botosani - Arges

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:00

Kapaz - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:00

Haka - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:00

Dinamo Tiflis - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Bilyoner TV

19:00

Torpedo Kutaisi - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00

Hvidovre IF - Hobro

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Dinamo Batum - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

21:00

Hermannstadt - Uni. Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:00

AZ Alkmaar - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

SC Telstar - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:30

Anderlecht - KAA Gent

Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:45

Atalanta - Torino

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45

Bologna - Salernitana

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Leicester City - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

Bein Sports 3