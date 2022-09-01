Bugün kimin maçı var 1 Eylül 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 1 Eylül 2022 Perşembe ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 1Eylül 2022 Perşembe maç programı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bugün kimin maçı var 1 Eylül 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 1 Eylül 2022 Perşembe Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 1 Eylül 2022 Perşembe maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

1 Eylül 2022 Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

Futbol
16:00
Bolnisi - Gagra
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00
Botosani - Arges
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:00
Kapaz - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:00
Haka - Honka
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:00
Dinamo Tiflis - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga

Bilyoner TV

19:00
Torpedo Kutaisi - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Hvidovre IF - Hobro
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Dinamo Batum - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

21:00
Hermannstadt - Uni. Craiova
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:00
AZ Alkmaar - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
SC Telstar - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:30
Anderlecht - KAA Gent
Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:45
Atalanta - Torino
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45
Bologna - Salernitana
İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Leicester City - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig

Bein Sports 3

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504
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