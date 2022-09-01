Bugün kimin maçı var 1 Eylül 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 1 Eylül 2022 Perşembe Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 1 Eylül 2022 Perşembe maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
1 Eylül 2022 Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
Futbol
16:00
Bolnisi - Gagra
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00
Botosani - Arges
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:00
Kapaz - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
18:00
Haka - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Dinamo Tiflis - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Bilyoner TV
19:00
Torpedo Kutaisi - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00
Hvidovre IF - Hobro
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Dinamo Batum - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
21:00
Hermannstadt - Uni. Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:00
AZ Alkmaar - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
SC Telstar - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:30
Anderlecht - KAA Gent
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:45
Atalanta - Torino
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45
Bologna - Salernitana
İtalya Serie A
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Leicester City - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 3