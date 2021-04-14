Koronavirüs vakaları 60 bine dayandı. Ramazan ayında olduğumuz şu günlerde vakaların kritik seviyeye gelmesi yüz yüze eğitime devam eden öğrenci ve velileri endişelendiriyordu. 13 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan'ın liderliğinde ülkedeki son durumu görüşmek için görüştü. Yapılan toplantının ardından Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı.

BUGÜN OKUL VAR MI, AÇIK MI 15 NİSAN 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı da 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan itibariyle uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi. Peki Bugün okul var mı, açık mı 15 Nisan 2021? Bugün yüz yüze eğitime var mı 15 Nisan Perşembe?

BUGÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR MI 15 NİSAN PERŞEMBE?

MEB'den yapılan açıklamaya göre 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm sınıflar 15 Nisan'da uzaktan eğitime geçecek.

YÜZ YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan detaylı açıklama şu şekilde:

"Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişle ilgili bazı yeni kararlar alınmıştır.

Buna göre:

• İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

• Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

• Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

• 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir.

• 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de ~il, devam edilecektir.

• Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir.

Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. "

Okullar ne kadar kapalı kalacak? Okullar Haziran'a kadar kapalı mı 2021? Uzaktan eğitim ne kadar sürecek?

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı! İşte Kısmi Kapanma'nın detayları...