Bugün ve 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak!

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, bugün ve yarın ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, bugün saat 00.00'dan 29 Ekim Pazar günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
Metro İstanbul bugün ve 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek
Metro İstanbul, 28 ve 29 Ekim'de kent genelinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle tüm hatlarda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verileceğini bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.
İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA