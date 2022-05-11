Buhari isminin anlamı nedir, Buhari ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Buhari isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Buhari ismi ne demek, Buhari ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Buhari isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Buhari İsminin anlamı nedir? TDK Buhari anlamı:

Buhari İsmi Türk Dil Kurumunda tandır, ocak, soba vb. için baca olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca (Hi: 194-256) Buhâralı. 600 bin hadisten seçilen 7275 hadis ile en mu’teber ve en sahih Sahih-i Buharî ismi ile anılan hadis kitabının yazarı. (Bak: Kütüb-ü Sitte)(Buharî ve Müslim ki, Kur’andan sonra en sahih kitab olduklarını, ehl-i tahkik kabul etmiş. M.) olarak bilinmektedir.

Buhari İsmi Kuranda geçiyor mu?

Buhari ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Buhari isminin kökeni:

Buhari ismi Farsça/Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 159 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Buhari isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Buhari isminin rengi:

Nar

Buhari ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Buhari isminin Harf Analizi Nedir ?

Buhari ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

H : Statü/para, garantici

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Buhari isminin Numerolojisi Kaçtır?

Buhari ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2

U: 25

H: 10

A: 1

R: 21

İ: 12

= 71– Buhari İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Buhari isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Buhari ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Buhari isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2U: 3H: 8A: 1R: 9İ: 9 = 32

3 + 2 = 5 Kader sayısıdır

Buhari isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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