Bujar Pllana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bujar Pllana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bujar Pllana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bujar Pllana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bujar Pllana 29 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bujar Pllana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bujar Pllana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bujar Pllana'nin FC Prishtina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bujar Pllana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bujar Pllana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bujar Pllana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bujar Pllana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2020 yılında KF Feronikeli

19 Ocak 2022 yılında FC Prishtina

Bujar Pllana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bujar Pllana şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Bujar Pllana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U21 takımında 19 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U19 takımında 6 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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