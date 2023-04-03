Bulat Vatsuev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bulat Vatsuev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bulat Vatsuev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bulat Vatsuev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bulat Vatsuev 1 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Вацуев Булат Тамерланович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bulat Vatsuev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bulat Vatsuev, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bulat Vatsuev'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bulat Vatsuev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bulat Vatsuev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Akhmat II
Bulat Vatsuev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bulat Vatsuev şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.
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