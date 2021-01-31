Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemindeki 3 bakan yardımcısından ikisi görevden alındı. Bunlardan biri Osman Dinçbaş olurken, diğeri de Bülent Aksu oldu. Nureddin Nebati ise görevine devam ediyor. Peki Bülent Aksu kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Bülent Aksu neden görevden alındı? İşte detaylar.

BÜLENT AKSU KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA?

1996 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olan Bülent Aksu, kariyerine ilk adımı Kuveyt Türk A.Ş Teftiş Kurulu’nda Müfettiş olarak attı. Çalık Holding bünyesinde 2003 yılı itibarıyla Finans Müdürü olarak görev alan Aksu ardından, aynı şirkette ve Grup Finans Direktörü rolünü üstlendi. Akfel Grup bünyesinde 2008 yılından itibaren, 4 yıl boyunca Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevini yerine getirdi.

Aynı zamanda yine Akfel Grup’ta Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürdü. 2012 yılında, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve sonrasında STAR Rafineri A.Ş.’de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevini üstlendi. 20 Temmuz 2016’da Turkcell A.Ş Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevine geldi ve 17 Temmuz 2018’e kadar sürdürdü.[2] Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Yardımcılığı görevine 3 Ağustos 2018’de atandı.

Kasım 2018’de Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği görevine atandı. Mart 2019 tarihine kadar bu görevi sürdürdü. Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 7 Mart 2019 tarihinde üstlendi. Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak 13 Mayıs 2019’da atandı.

BÜLENT AKSU NEDEN GÖREVDEN ALINDI? YERİNE KİM GELDİ?

İş insanı Bülent Aksu'nun neden görevden alındığı hakkında henüz bir bilgi açıklama bulunmamaktadır.

Görevden alınan Bülent Aksu’nun yerine de Şakir Ercan Gül atandı. Gül, daha önce TMSF Başkanı olarak görev yapmıştı. Aşağıdaki haberimizden Gül hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül kimdir? Kaç yaşında? Nereli?