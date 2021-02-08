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Bülent Arınç okları kendine çevirdi: Dünün mücahitlerinin müteahhit olduğu bir noktadayız

Yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Bülent Arınç'ın," Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. " cümlesi gündem oldu.

Bülent Arınç okları kendine çevirdi: Dünün mücahitlerinin müteahhit olduğu bir noktadayız

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve Eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Devlet Eski Bakanı Dr. Sacit Günbey ve Millî Görüş camiasından kişilerle  eski bakanlardan olan Fehim Adak’ın ölüm yıl dönümünde mezarını ziyaret etti. Arınç burada yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çekti.

Arınç'ın konuşmasında dikkat çeken ifadeler ise şunlardı:

“Bugün bizim en büyük sıkıntımız, maalesef dünün mağdurlarının, bugün mağrur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır. Ve bugünkü yaşantı içerisinde ne varsa, kaybetmiş olmalarıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit, daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. Burada kalsalar bile iyi, ona bile şükredeceğiz. Dünya için her şeylerini feda etmiş bir kalabalık topluluk var karşımızda. Ama yüzbinlerini toplasan içinden bir tane Fehim Adak çıkmaz. "

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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