Bülent Arınç'ın, İmamoğlu sevdası şaşırttı! Süleyman Soylu'yu hedef alarak, gemileri yaktı!

Süleyman Soylu'nun İBB'ye yönelik "özel teftiş" kararı, HDP'yi harekete geçirirken, Bülent Arınç'a da Bakan Soylu'yu hedef aldırdı. AK Parti kurucu isimlerinden biri olan Arınç, Ekrem İmamoğlu'na tam destek vererek, sosyal medya kullanıcıların tabiriyle "safını belli etti." Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Arınç, Soylu'nun kararında doğruluk payı olmadığını belirterek, "Söylediklerinizin doğru olmadığı ortaya çıkarsa kendinizi yıpratırsınız" yorumunda bulundu.

"SÜLEYMAN SOYLU'YU YANLIŞ BULUYORUM"

Ekrem İmamoğlu'na tam destek veren Arınç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak, söylediklerinde doğruluk payı olmadığını savundu. Arınç, "Ekrem Bey'in önüne geçenler şunu düşünmüyorlar: Bu kişiye yanlış yaparsanız bizim halkımızın gönlünde mağduriyete karşı duyarlılık var. İkincisi, söylediklerinizin doğru olmadığı ortaya çıkarsa kendinizi yıpratırsınız. Yapılmak istenen şeyin hiçbir anlamı yok. Süleyman Soylu'yu yanlış buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu gelişmelerden ne çıkabileceğini, çok iyi bir hesap adamı olduğu için bilmesini isterim." ifadelerine yer verdi.

"DAHA DA GÜÇLENECEK"

Süleyman Soylu'nun özel teftiş kararını ısrarla kabul etmeyen ve doğruluk payı barındırmadığını savunan Arınç, "Bu şekliyle giderse, Ekrem Bey önümüzdeki seçim İstanbul'a belediye başkanı olmak isterse hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan, emin olun yüzde 50'nin üstünde gelir. Ötesini düşünmek bile istemem. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda spekülasyona girmek istemem. Kayyum da atasalar, dedikodularla onu yıprattıklarını da zannetseler, yıpranmaz, daha da güçlenir. Partisini de kendisini de güçlendirir. Bugünkü çabaların boş olduğuna bakarak işi yargıya havale edecek bir sistem kurmak lazım." ifadelerini kullandı.