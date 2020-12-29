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Bülent Denkdemir kimdir? | TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Denkdemir hayatı

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, TOGG yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederken Sancak'ın yerine BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir'in seçildiği öğrenildi. Bunun üzerine Bülent Denkdemir kimdir? sorusu ve TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Denkdemir hayatı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Bülent Denkdemir kimdir? | TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Denkdemir hayatı

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Sancak, ani bir kararla bu görevinden istifa etti. Yönetim kurulu ve şirket yekilileri tarafından istifaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken Ethem Sancak'ın yerine getirilen Bülent Denkdemir'in hayatı da merak konusu oldu. 

BÜLENT DENKDEMİR KİMDİR? | TOGG YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÜLENT DENKDEMİR HAYATI

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG) yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederken, yerine BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir getirildi.

Ethem Sancak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ethem Sancak TOGG Yönetim Kurulu'ndan neden ayrıldı?Ethem Sancak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ethem Sancak TOGG Yönetim Kurulu'ndan neden ayrıldı?

TOGG'un 2019 yılına ait genel kurul toplantısında Sancak'ın istifası sonrasında yerine seçilen BMC İcra Kurulu Başkanı Denkdemir'in selefinin süresini tamamlaması için yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi. Şirket yetkilileri tarafından istifaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. 

TOGG'un internet sitesinde de Sancak'ın yerine Bülent Denkdemir'in girdiği görüldü.

Denkdemir'in hayatı ve kişisel bilgileri hakkında elimizde henüz yeterli veri bulunmamaktadır. Araştırmalarımız devam etmekte olup, tamamlandığında haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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