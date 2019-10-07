Bülent Ersoy üzerinde 20 kiloluk taş taşıdı

Bülent Ersoy’un 2 ayda, 10 terzi tarafından hazırlanan kostümü Fransız danteli üzerine 10 bin taş, tüy ve ayna parçalarıyla yapıldı.

Her şeyiyle uyumlu

Bülent Ersoy’un tırnakları ve peruğu da kostümüne uygundu.

Kaşını 10 saatte yaptırmıştı

Bülent Ersoy geçen haftalarda 10 saat boyunca kaşını yaptırması ve kaşlarının her bir teline ayrı Ayetel Kürsi okuması ile gündeme gelmişti.

Elbisesini 20 kişi 40 günde hazırladı

Öte yandan Bülent Ersoy geçen günlerde de modacı Semih Doğruer imzalı 20 kiloluk beyaz tuvaletiyle gündeme gelmişti. Sanatçının tuvaleti 220 metre tül kullanılarak, 20 kişi tarafından 40 günde hazırlandı.

Sahneye çıkmadan önce basının karşısına geçen ve soruları yanıtlayan diva, stili ve koltuğu hakkında “Pahalı kadınım hayatım. Koltuğum da deve tüyü. Bugüne özel olarak bunu layık gördüm. Kıyafetime göre bizon rengi olsun istedim. Kıyafetimde bütün swarovski taşlar ve aynalar var. Sayın Semih Doğruer imzalı elbisem. Ben keşfettim, ben getirdim onu Samsun’dan. İlk kez bana kıyafet yapmıştı. Büyük sahneler olduğu vakit hep Semih Doğruer’i tercih ederim” dedi.