Bülent Ersoy'un acı kaybı! Düşerek hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç'tan üzen haber geldi!

Geçtiğimiz ay evinde düşerek apar topar hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti. Geçen sene annesini kaybeden Ersoy bu kez de babasının ölümüyle yıkıldı.

Bülent Ersoy'un 17 Eylül'de hastaneye kaldırılan babası vefat etti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Bülent Ersoy ise sosyal medya hesabından babasının ölüm haberinin yer aldığı bir paylaşımı yayınladı.

Paylaşımda, "Patronum Bülent Ersoy'un babası Fikret Bey Amca Hakkın rahmetine kavuşmuştur" açıklamasıyla ünlü sanatçının sevenlerine acı kaybı duyuruldu.

ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl nisan ayında annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.