Barcelona'nın eli kolu bağlı! Ağır Ronald Koeman faturası!Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler) Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Temsilcisi Maaşları, ve İş İlanlarıBülent Ersoy'un acı kaybı! Düşerek hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç'tan üzen haber geldi!Vakıfbank - Eczacıbaşı Şampiyonlar Kupası voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Okan Bayülgen'in ardından Seda Sayan'dan da 'Çöp' benzetmesi! Bu laflar olay yaratacak! "İpi kopmuş gidiyor"Etkisi düşüyor dendi, bakanlık harekete geçti! İki doz BioNTech aşısı olanlar için yeni karar! 3.doz aşı gündemdeNiğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Prof. Dr. Mustafa Berktaş'ın biyografisiATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 5 Ekim 2021 SalıYerli otomobil TOGG'un Ceo’su Karakaş, 2022 sonunda üretime başlayabileceklerini belirttiİzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Prof. Dr. Mustafa Berktaş'ın biyografisi
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Bülent Ersoy'un acı kaybı! Düşerek hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç'tan üzen haber geldi!

Bülent Ersoy'un acı kaybı! Düşerek hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç'tan üzen haber geldi!

Türkiye'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un geçtiğimiz ay evinde düştüğü için hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç yaşamını yitirdi.

Bülent Ersoy'un acı kaybı! Düşerek hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç'tan üzen haber geldi!

Geçtiğimiz ay evinde düşerek apar topar hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti. Geçen sene annesini kaybeden Ersoy bu kez de babasının ölümüyle yıkıldı.

Bülent Ersoy'un 17 Eylül'de hastaneye kaldırılan babası vefat etti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Bülent Ersoy ise sosyal medya hesabından babasının ölüm haberinin yer aldığı bir paylaşımı yayınladı.

Paylaşımda, "Patronum Bülent Ersoy'un babası Fikret Bey Amca Hakkın rahmetine kavuşmuştur" açıklamasıyla ünlü sanatçının sevenlerine acı kaybı duyuruldu. 

Bülent Ersoy'un acı kaybı! Düşerek hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç'tan üzen haber geldi!

ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl nisan ayında annesi Necla Poyraz'ı  kaybeden Bülent Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.

Bülent Ersoy'un acı kaybı! Düşerek hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç'tan üzen haber geldi!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT