Bülent Ersoy'un doktorundan açıklama geldi! Diva'nın sağlık durumu nasıl?

Türk sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy'un mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alındığı Medicana İnternational İzmir Hastanesi’nin Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bülent Ersoy hanımefendi dün sabah, mide şikayetiyle hastanemize başvurdu. Acil servisten giriş yapıldı. Küçük bir girişimden sonra mide ülserinden minik bir kanaması vardı. Şu anda her şey kontrol altına alındı. Bir iki ünite kan takviyesi yaptık. Şu anda dinleniyor. Destek tedavileri devam ediyor. Birkaç gün içerisinde kendisini taburcu edeceğiz. Kendisi çok iyi. Daha eskiden de ülser şikayeti varmış. Bu muhtemelen ona bağlı bir kanamaydı. Küçük bir kanamaydı. Şu anda hiçbir kanaması yok, her şey normal. İlaç ve destek tedavisi görüyor."

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Instagram hesabından açıklama yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Bülent Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. Şükürler olsun, sağlığım, sıhhatim yerinde. Kısa süreli tedavi ve müdaheleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok. Bilgilerinize. Sevgi ve saygılarımla."

BÜLENT ERSOY'A NE OLDU?

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy İzmir Çeşme'de rahatsızlanmasının ardından İzmir'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Mide rahatsızlığı nedeniyle öğle saatlerinde hastaneye kaldırılan Diva'ya yapılan ilk tetkiklerin ardından Bülent Ersoy özel bir odaya alındı.Mide ülserinin kanama yapması sonrası durumunun iyi olduğu belirlenirken, yarın yapılacak tetkikler sonrası ameliyat olup, olmayacağı netlik kazanacak.