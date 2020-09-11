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Bülent Korkmaz, Konyaspor'dan ayrılıyor!

Konyaspor'un tecrübeli teknik adamı Bülent Korkmaz, takımdan ayrılma kararı aldı.

Bülent Korkmaz, Konyaspor'dan ayrılıyor!

Süper Lig'de ligin açılış haftasını bay geçecek olan Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, ayrılık kararı aldı. TRT Spor'un haberine göre, fikir ayrılıkları yaşayan Bülent Korkmaz, sözleşme feshi için yönetim ile görüşmelerini sürdürüyor. Korkmaz, geçen sezon Konyaspor'a katılmış ve ligi 13. sırada tamamlamıştı.  

BÜLENT KORKMAZ KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde oldukça önemli başarılara imza atan Bülent Korkmaz, kariyerinde yalnızca Galatasaray forması giymişti. 2005 yılında futbol hayatına son veren Korkmaz, 2007 yılından itibaren teknik ekiplerde yer alıyor. Süper Lig'de 2020 sezonunda Antalyaspor'un teknik direktörlük koltuğundan ayrılarak Konyaspor'un başına geçen Korkmaz'ın ayrılık haberleri, spor basınında geniş yer buldu. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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