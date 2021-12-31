Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'dan gelen flaş ayrılık haberiyle teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu. Taraftarlar bu ayrılığın nedenini araştırırken Alanyaspor'un yeni teknik direktörü de merak konusu haline geldi. Peki Bülent Korkmaz neden istifa etti? Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

BÜLENT KORKMAZ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Son yıllarda ligde etkili bir performans ortaya koyan ve yurtdışından bulduğu kaliteli oyuncular ile adından söz ettiren Aytemiz Alanyaspor, bu sezon beklenen performansı sergileyemedi. Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında takımın başına Bülent Korkmaz'ı getiren Akdeniz ekibi alınan olumsuz skorların ardından Bülent Korkmaz ile yollarını ayırma kararı aldı ve deneyimli teknik adama karşılıklı olarak anlaşarak veda etti.

AYTEMİZ ALANYASPOR'UM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Aytemiz Alanyaspor'da Bülent Korkmaz'ın takımın başından ayrılmasının ardından gözler yeni gelecek teknik direktöre çevrildi. Ligde yeniden iddialı takımlar arasında yer almayı hedefleyen Alanyaspor'da teknik direktör adayları arasında birçok isim yer alırken, çıkan iddialara göre son olarak Vavacars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli'nin Akdeniz ekibine yakın olduğu ifade edildi. Alanyaspor'un kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünün ismini açıklaması bekleniyor.

Bülent Korkmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımlarda oynadı?| Bülent Korkmaz Alanyaspor ile yollarını ayırdı mı?