Bülent Serttaş'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı üç kere ağlattığını itiraf etti! "İlkinde şöyle yakamı tuttu, kendine doğru çekti ve..."

Akşam gazetesine konuşan ünlü türkücü Bülent Serttaş'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti. 40 yıl önce hayal bile edemediği villalardan aldığını, çok pahalı arabalara sahip olduğunu söyleyen şarkıcı, "Rabbim fazla verip de şaşırtma beni' diye çok dua ediyorum" dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı itirafla da şaşırttı.

"DÖNÜM NOKTAM OLAN ŞARKI"

Serttaş, 'Ağlama anam' adlı şarkısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı üç kere ağlattığını şu sözlerle anlattı:

"Hayatımı döndüren, beni ben yapan dönüm noktam olan şarkı 'Ağlama anam'dır. Ondan önce de çok şarkım patlamıştı ama insanların beni yüreğine koyduğu şarkı 'Ağlama anam' oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da üç kez ağlattım bu şarkıyla. Hatta ilkinde şöyle yakamı tuttu, kendine doğru çekti ve 'Zalım en zayıf noktamdan yakaladın beni' dedi. Malum Sayın Cumhurbaşkanımız da rahmetli annesine çok düşkündü. İşte orada Bülent Serttaş'ın yönü de değişti, sanat anlayışı da. İnsanların neyi sevip sevmeyeceğini öğrendim, kendime bir yol çizdim. Sahnede gördüğüm ilgiyi şarkılarıma yönlendirdim."