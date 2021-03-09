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Bülent Uslu kimdir ? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı? Ne iş yapar?

TGRT Haber kanalında ekranlara gelen futbol yorumcusu Bülent Uslu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Bülent Uslu kimdir ? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı? Ne iş yapar?

Bülent Uslu kimdir ? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı? Ne iş yapar?

Stüdyo Futbol programında yaptığı yorumlarla dikkat çeken Bülent Uslu internet arama motorlarında merak konusu oluyor. 

BÜLENT USLU KİMDİR ? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Bülent Uslu,  5 Eylül 1980 tarihinde dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Ataköy Hasan Polatkan Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesinde İşletme Yöneticiliği bölümünde  Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır.

NE İŞ YAPAR? HANGİ TAKIMLI?

Bülent Uslu, 1999 yılında kurulan aile şirketini halen kurucu ortaklarından birisi olarak görevine devam etmektedir.

40 yaşındaki Bülent Uslu, 2019 yılında Beşiktaş Kongre üyesi olmuştur ve Beşiktaşlıdır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Bülent Uslu kimdir ? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı? Ne iş yapar?

Tayfun Altuntaş
Editör
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