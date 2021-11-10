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Bulgaristan'ın Türk Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Karadayı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Karadayı'nın biyografisi

Bulgaristan'da pazar günü yapılacak seçimlerle hem parlamento hem de yeni Cumhurbaşkanı belli olacak. Bu seçimlerle birlikte Bulgaristan'da ilk defa güçlü bir Türk Cumhurbaşkanı adaylıkta yer alacak. Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bulgaristan'ın Türk Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Karadayı kimdir? Kaç yaşında, nereli? işte Mustafa Karadayı'nın biyografisi...

Bulgaristan'ın Türk Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Karadayı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Karadayı'nın biyografisi

Mustafa Karadayı, Bulgaristan'daki seçimlerde Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Bulgaristan'daki bu seçim heyecanı Türkiye'de de hissediliyor. Türkiye'de bu seçimlerde oy kullanma hakkı olan yaklaşık 350 bin 'çifte vatandaş' bulunuyor. Geçtiğimiz seçimlerde Türkiye'de 30 bin civarında oy kullanılırken, bu sene sandık sayısı 135'e çıkarılmış durumda. Bu nedenle daha fazla kişinin sandığa gideceği düşünülüyor. Bu bağlamda Bulgaristan'ın Türk Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Karadayı kimdir? Kaç yaşında, nereli? bu soruların cevapları ve Mustafa Karadayı'nın biyografisi haberimizde...

Bulgaristan'ın Türk Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Karadayı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Karadayı'nın biyografisi

MUSTAFA KARADAYI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? MUSTAFA KARADAYI'NIN BİYOGRAFİSİ

51 yaşında olan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı 8 Mayıs 1970 tarihinde Bulgaristan'ın Smolyan şehrinde doğmuştur. 

Mustafa Karadayı Bulgaristan'ın Sofya şehrinde Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesi'den (UNSS Sofya) mezun olmuştur.

Bulgaristan'ın Türk Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Karadayı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Karadayı'nın biyografisi

Üniversite yıllarından beri siyasi faaliyetlerin içerisinde yer alan Karadayı, 1998-2003 arasında partisinin gençlik kolları başkanlığını yaptı.

2002 ile 2010 yılları arasında Özelleştirme Kontrol Ajansı yardımcı yöneticisi görevini üstlendi.

Karadayı 2013 yılında Bulgaristan parlamentosuna seçildi.

Bulgaristan'ın Türk Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Karadayı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Karadayı'nın biyografisi

24 Aralık 2015'ten beri Lütfi Mestan'ın ihraç edilmesinin ardından partinin üç eş başkanından birisi oldu.

24 Nisan 2016'da partinin 9. Ulusal Konferansı tarafından oybirliği ile HÖH başkanlığına seçildi.

Bulgaristan'ın Türk Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Karadayı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Karadayı'nın biyografisi

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