Bulgaristan'ın Türk Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Karadayı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Karadayı'nın biyografisi

Mustafa Karadayı, Bulgaristan'daki seçimlerde Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Bulgaristan'daki bu seçim heyecanı Türkiye'de de hissediliyor. Türkiye'de bu seçimlerde oy kullanma hakkı olan yaklaşık 350 bin 'çifte vatandaş' bulunuyor. Geçtiğimiz seçimlerde Türkiye'de 30 bin civarında oy kullanılırken, bu sene sandık sayısı 135'e çıkarılmış durumda. Bu nedenle daha fazla kişinin sandığa gideceği düşünülüyor. Bu bağlamda Bulgaristan'ın Türk Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Karadayı kimdir? Kaç yaşında, nereli? bu soruların cevapları ve Mustafa Karadayı'nın biyografisi haberimizde...

MUSTAFA KARADAYI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? MUSTAFA KARADAYI'NIN BİYOGRAFİSİ

51 yaşında olan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı 8 Mayıs 1970 tarihinde Bulgaristan'ın Smolyan şehrinde doğmuştur.

Mustafa Karadayı Bulgaristan'ın Sofya şehrinde Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesi'den (UNSS Sofya) mezun olmuştur.

Üniversite yıllarından beri siyasi faaliyetlerin içerisinde yer alan Karadayı, 1998-2003 arasında partisinin gençlik kolları başkanlığını yaptı.

2002 ile 2010 yılları arasında Özelleştirme Kontrol Ajansı yardımcı yöneticisi görevini üstlendi.

Karadayı 2013 yılında Bulgaristan parlamentosuna seçildi.

24 Aralık 2015'ten beri Lütfi Mestan'ın ihraç edilmesinin ardından partinin üç eş başkanından birisi oldu.

24 Nisan 2016'da partinin 9. Ulusal Konferansı tarafından oybirliği ile HÖH başkanlığına seçildi.