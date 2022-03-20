Buluş isminin anlamı nedir, Buluş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Buluş isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Buluş ismi ne demek, Buluş ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Buluş isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Buluş İsminin anlamı nedir? TDK Buluş anlamı:

Buluş ismi Türk dil kurumunda dört farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim Bulma işi:

"Dün o evi güzel buluşum bir gerçekti." - Adalet Ağaoğlu

2. isim İlk defa yeni bir şey yaratma, icat.

3. isim Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme, icat:

"Bu orijinal buluşu Vali beye borçluyuz." - Sait Faik Abasıyanık

4. isim, edebiyat Konu, duygu, düşünce ve hayalde başkalarının etkisinden sıyrılarak bunların işlenişinde yeni bir yol tutma:

Yazarın güzel buluşları var.

Buluş İsmi Kuranda geçiyor mu?

Buluş ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Buluş isminin kökeni:

Buluş ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 75 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Buluş isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Buluş isminin rengi:

Ametist

Buluş ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Buluş isminin Harf Analizi Nedir ?

Buluş ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Buluş isminin Numerolojisi Kaçtır?

Buluş ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

U : 25

L : 15

U : 25

Ş : 23

= 90 – Buluş İsminin Numeroloji Toplamı 90’dir.

Buluş isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Buluş ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Buluş isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2 U: 3 L: 3 U: 3 Ş: 1 = 12

1 + 2 = 3 Kader sayısıdır

Buluş isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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