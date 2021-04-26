Bulut Bilişim Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3513.07



Meslek Adı : Bulut Bilişim Uzmanı

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri



Meslek Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri



Meslek Birim Grubu : Bilgisayar Ağ Ve Sistem Teknisyenleri



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı :Düşük yönetim çabası veya servis sağlayıcı etkileşimiyle, hızlı alınıp salıverilebilen ayarlanabilir bilişim kaynaklarının paylaşılır havuzuna, istendiğinde ve uygun bir şekilde ağ erişimi sağlayan bir modelin işletilmesinde görev alan uzman kişidir. (Depolama ve veri işleme yükünü istemci bilgisayarlar üzerinden alıp, uzak sunucular üzerine aktaran bir hizmet modelinin işletilmesinde görev alan uzman kişidir)

Bulut Bilişim Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Prehistorya Ve Önasya Arkeolojisi Öğretim Üyesi mesleği için “2311.64” kod olarak kullanılır iken Tohumla Üretilen Kesme Çiçek Yetiştiricisi mesleği için “6113.68” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Bulut Bilişim Uzmanı Meslek Kodu “3513.07” olarak belirlenmiştir.